وصول جثمان الشهيد ” العلياني ” .. حاول إنقاذ زميله فسقط شهيدا

نايف السالم(صدى):

وصل جثمان شهيد الحد الجنوبي الرقيب أول محمد بن صالح آل مرهج العلياني، أحد أبناء قرية آل عمارن ” عليان ” شمالي منطقة عسير، إلى مسقط رأسه صباح اليوم الأربعاء.

وتلقى ذوو الشهيد خبر استشهاد ابنهم على الحد الجنوبي مدافعا عن وطنه بالصبر والثبات، مؤكدين فخرهم بابنهم وأنهم جميعًا فداء للوطن، لافتين إلى أنه متزوج ولديه 6 أبناء (خمس بنات وابن).

وأوضح ذوو الشهيد أن آخر وصية له كانت أنه لن يتوانى ولو للحظة في تلبية نداء الواجب تجاه الدفاع عن الوطن للحفاظ على أمن بلادنا ومقدّساتنا.

يُذكر أن الشهيد رقيب أول محمد بن صالح آل مرهج العلياني استشهد فجر أمس الثلاثاء، أثناء محاولته إنقاذ زميله الشهيد النقيب عريعر بندر العريعر في اشتباكات مع مليشيا الحوثي الإرهابية.

وتصدر وسم ” ‫#استشهادمحمدصالح_العلياني ” موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، بعد انتشار خبر استشهاده، داعيين له بالرحمة والمغفرة.

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