تربه تمورنا مصدر فخرنا

محمد السعران(صدى):

ذكر محافظ تربة ناصر بن حمود السبيعي المشرف العام لمهرجان تربة للتمور أن المحافظة تعتز بتمورها من الماضي إلى يومنا الحاضر كرمز للمحافظة وأهلها، وتعتبر النخيل مصدر الفخر الذي توارثه الأبناء من الأجداد، وهو الركيزة الأساسية لإقامة مهرجان تربة للتمور لعام ١٤٣٩هـ، الذي نتوقع أن يكون مهرجاناً يستقطب الكثير من المهتمين بتجارة التمور.

وأضاف “ السبيعي ” أن المهرجان سينافس المهرجانات الأخرى منذ عامه الأول، حيث تتميز المحافظة بموقعها الجغرافي الذي يضم أودية مشهورة بزراعة النخيل، تميزت بوجود الماء العذب والتربة الجيدة للزراعة وجودة التمور وكثرة النخيل، وأن المهرجان الذي سوف ينطلق يوم ١٢/١٦ في الساحة الشعبية بوسط المحافظة سيكون مكان تنافس لتجار التمور .