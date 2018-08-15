” الجمارك ” توضح الإجراء الجمركي اتجاه البضائع المقلدة
أكدت الجمارك، أنه لا يسمح بدخول المنتجات أو البضائع المقلدة والمغشوشة إلى حدود المملكة، كما أنه يتم مصادرتها وإتلافها على الفور ومنع دخولها أو توزيعها.
وقالت على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ردًا على استسفار ورد إليها: ” “ يمنع حسب نظام الجمارك السعودية دخول أو عبور المنتجات المقلدة والمغشوشة منعًا قاطعًا، ویعاقب المستورد، وتصادر البضاعة وتتلف ” .
وكان استفسر شخص حول الإجراء الجمركي في حال شراء بضائع مقلدة، متسائلًا ” في حالة شراء بضائع مقلدة شخصية ما هو الإجراء الجمركي عليه؟ وهل يسمح بإعادة تصديره أو تذهب إتلاف؟ ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52028 ] نشر منذ 2 ساعتين
شغل عدل ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 379 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يقويكم ويوفقكم