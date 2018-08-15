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” الجمارك ” توضح الإجراء الجمركي اتجاه البضائع المقلدة

” الجمارك ” توضح الإجراء الجمركي اتجاه البضائع المقلدة
علي القحطاني (صدى):

أكدت الجمارك، أنه لا يسمح بدخول المنتجات أو البضائع المقلدة والمغشوشة إلى حدود المملكة، كما أنه يتم مصادرتها وإتلافها على الفور ومنع دخولها أو توزيعها.

وقالت على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ردًا على استسفار ورد إليها: ” “ يمنع حسب نظام ‎الجمارك السعودية دخول أو عبور المنتجات المقلدة والمغشوشة منعًا قاطعًا، ویعاقب المستورد، وتصادر البضاعة وتتلف ” .

وكان استفسر شخص حول الإجراء الجمركي في حال شراء بضائع مقلدة، متسائلًا ” في حالة شراء بضائع مقلدة شخصية ما هو الإجراء الجمركي عليه؟ وهل يسمح بإعادة تصديره أو تذهب إتلاف؟ ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 379 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يقويكم ويوفقكم

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