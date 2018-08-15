بالفيديو.. خطوات بسيطة لحماية أسنان الطفل من التسوس

أميرة خالد(صدى):

يعاني معظم الأطفال تسوس الأسنان نتيجة الإفراط في تناول الحلوى، التي يتسبب في تآكل الأسنان في كثير من الأحيان مما يؤثر على مظهر أسنان الطفل.

وعرض برنامج “كلام البنات” المذاع على قناة ” TeN ” ، خطوات بسيطة لحماية أسنان الطفل من التسوس بحضور الدكتورة إيمان منصور .

وقالت دكتورة إيمان ، أن أغلب الأمهات لا يعلمن أنه هناك ما يٌعرف بتسوس الأسنان بسبب لبن الرضاعة ، لذلك عليهن تنظيف أسنان الرضيع بقطنه مبلوله بالماء ، إذا لم تتوفر فرشة الأسنان الخاصة به .

وتابعت ، عندما يكبر الطفل يمكن الحفاظ على أسنان الطفل بإعطائه جبنه بعد تناوله الشيكولاته أو إعطائه خضروات وألياف حيث أنها تعمل على تنظيف الاسنان .