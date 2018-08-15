الجمعية الوطنية للمتقاعدين تدعو المتقاعدين للمشاركة باستبانة وائم

سعيد العجل(صدى):

دعت الجمعية الوطنية للمتقاعدين جميع المتقاعدين للمشاركة في الاستبانة الالكترونية الخاصة بمبادرة وائم،وهي إحدى المبادرات النوعية التي أطلقتها الجمعية الوطنية كمشروع متميز، يهدف الى تمكين المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم المعرفية والثقافية والعلمية المتخصصة، ويتيح للمجتمع الافادة من خبراتهم خاصة فئة الشباب.

وأوضح مدير الجمعية الأستاذ /محمد المشاري أن الاستبانة اشتملت على مسح معلوماتي عن تخصصات وخبرات واحتياجات المتقاعدين؛ ليتم استثمارها، وتوفير البرامج المناسبة لهم، وتوجيه قدراتهم بالمجالات التي يتقنونها، مبينا انه سيتم اختيار المشاركين وفق معايير معينة ، واجتياز المقابلة الشخصية للمرشحين.

داعيا الراغبين في المشاركة للإجابة على أسئلة الاستبانة عبر الرابط التالي :هنا

ومن جهة أخرى ذكرت صاحبة المبادرة الاستاذة فاطمة بنت صالح المقبل أن هذه المبادرة ستكون نقلة نوعيّة في واقع المتقاعدين وخطوة رائدة لاستثمار قدراتهم وفق منهجية علمية تحفظ حقوقهم وتمكنهم من معايشة شغفهم أو اهتماماتهم وفق مايرغبون به كمستشارين أو مدربين بما يحقق لهم جودة حياة والتوازن في المجالات التي يرغبون في تحقيق أهدافهم من خلالها ونوهت إلى أن المبادرة في مرحلتها الأولى والتي يعدّ اختيار المشاركين فيها من خلال نتائج الاستبانة أهم ركائز المبادرة لأنهم سيكونون قاداتها نحو المرحلة الثانية.