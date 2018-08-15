” الإسكان ” تتعهد بإعادة رسوم الأراضي البيضاء لأصحابها في هذه الحالة

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة الإسكان، أنها تتعهد بإعادة رسوم الأراضي البيضاء لأصحابها في حال إتمام تطوير الأرض خلال المهلة النظامية، التي حددها النظام بسنة واحدة تبدأ من تاريخ إصدار الفاتورة.

وتجدر الإشارة، إلى أن ” الإسكان ” كانت قد أصدرت في يناير الماضي فواتير رسوم الأراضي االبيضاء لمدن الرياض، جدة، مكة المكرمة، والدمام” للعام 1439/1440هـ؛ فيما أمهلت المالكين سنة لسداد الرسوم المقررة.

ومن الجدير بالذكر، أنه بلغ إجمالي أوامر السداد الصادرة للمدن الأربع أكثر من 1500 أمر سداد، لمساحة إجمالية تصل إلى 411.46 مليون متر مربع.