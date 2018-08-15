جمعية ” مودة ” تختتم برنامج التجميل وتصفيف الشعر

تركية البدر(صدى):

احتفت جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره بختام البرنامج التأهيلي للتجميل وتصفيف الشعر المدعوم من قبل بنك الجزيرة والذي يندرج ضمن إطار مشروع ” رائدات حرفيات ” حيث قام البرنامج على تأهيل “30” مستفيدة من فئة المطلقات وبناتهن لعدد “80” ساعة تدريبية نظرية وعملية تتضمن تدريباً مكثفاً على مهارات تصفيف الشعر وأنواع التسريحات المختلفة ، والتدريب في مجال التجميل على كيفية العناية بالبشرة ومهارات فن المكياج،

كما تم من خلال البرنامج دعم المستفيدات بدورات تدريبية متنوعة في تطوير الذات ومهارات التواصل والتعامل مع العملاء وأخلاقيات المهنة ،وقد لقى البرنامج نجاحاً وتفاعلاً كبيراً من قبل المستفيدات ويأتي هذا البرنامج ضمن برامج عديدة تقيمها الجمعية تحقيقاً لهدفها في تحسين الوضع الاقتصادي للنساء المطلقات ومن في حكمهن من المعلقات والمهجورات وبناتهن من خلال التدريب على مشاريع حرفية تدار من المنزل للانتقال بهن من الاحتياج والاعتماد الى الاستقلالية والإنتاج.

ولا شك بأن مثل هذه المشاريع التنموية أثمرت عن تحقيق مصدر دخل مادي جيد للأسر السعودية المنتجة خصوصاً عندما ينفذ التدريب باحترافية ومهنية على يد خبراء متخصصين عبر دورات تأهيلية تمكن المرأة من إقامة و إدارة مشاريعها بشكل متكامل و احترافي .

و من هذا الجانب تشير المستفيدة “هـ.م” بأن هذه الدورة كانت حلماً بالنسبة لها وقد تمكنت مودة من جعله واقعاً ساهم في صقل موهبتها في عالم التجميل وذلك من خلال معرفة اسرار الاحتراف في هذا المجال حيث أنها كانت تفتقر إلى أساسيات هذا الفن لتتمكن من الإبحار فيه وجعله بداية دخل جديد تستفيد منه وتساعد والدتها على تحقيق الاستقرار المادي للأسرة .

كما تحدثت المستفيدة ” ب.س” عن أهمية مثل هذه البرامج المجانية التي تخدم المطلقات وأسرهن وتدعمهن نفسياً ومعنوياً لإحداث الفرق في شخصياتهن ومساعدتهن على تخطي بعض المشاعر السلبية الناتجة عن الطلاق ، حيث أن هذه الدورة نمَت في داخلها الثقة بالنفس حيث أنها أصبحت امرأه متمكنة ذات مهنة وتستطيع الاعتماد على نفسها .

وشكرت “أ.ح” كل القائمين على هذه الدورة مشيره إلى أنها فخورة بمجتمعها الذي يدعم ويساند حقوق المرأة السعودية ويدفعها إلى الانطلاق من حيث تجد طموحها وخصت بالشكر الجزيل جمعية “مودة” لما لها من مساهمات عديدة في الجانب الذي يخدم المطلقة وأبنائها تنمويا وحقوقيا.

وفي ظل هذه النجاحات المميزة لبرامج التأهيل في الجمعية أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره عن شكرها للمستفيدات و سعادتها واعتزازها بمشاعرهن وخصت بالشكر والامتنان بنك الجزيرة لمساهمته المميزة ومشاركته الفاعلة في دعم هذا البرنامج التنموي لمستفيدات الجمعية ،مشيدة باهتمام القائمين على البنك بمسؤوليتهم الاجتماعية سعياً لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة