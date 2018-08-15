خلال الساعات المقبلة.. ترقب إعلان تفاصيل الدفعة الـ8 من برنامج سكني

علي القحطاني(صدى):

يترقب المواطنون الإعلان عن تفاصيل الدفعة الـ8 من برنامج ” سكني ” ، وذلك بعدما أكدت وزارة الإسكان أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل اليوم الأربعاء خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني التابعة لوزارة الإسكان، أنه تم استقبال أكثر من 40 ألف طلب للحصول على خيار قرض لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق.

وتعمل الوزارة على مراجعة هذه الطلبات والتحقق من توافق الشروط مع المتقدمين، تمهيدًا لتحويلهم إلى البنوك والجهات التمويلية للحصول على القروض ثم شراء الوحدات، وذلك من أجل تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم وفقًا لرغباتهم وقدراتهم.