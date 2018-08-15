الريال وأتليتكو مدريد يفتتحا كأس السوبر الأوروبي

نواف السالم(صدى):

يفتتح ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا وأتليتكو مدريد حامل لقب الدوري الأوروبي ” يوروبا ليغ “، الموسم القاري الجديد، اليوم الأربعاء، في أول مباراة لكأس السوبر الأوروبي بمدينة تالين.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يلتقي فيها ناديان أسبانيان، لكنها الأولى بين ناديين من مدينة واحدة، حيث يشترك ريال مدريد وأتليتكو مدريد في مدينة واحدة وهي مدينة مدريد.

ويتواجه الفريقان في مباراة قوية فبالرغم من أن الأفضلية التاريخية تميل لمصلحة الريال، إلا أن الأرجنتيني دييجو سيميوني خصمًا عنيدًا لم يخسر ضد الريال سوى مرة واحدة في الدوري المحلي بآخر 10 مباريات فقط.