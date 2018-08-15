” النهدي الطبية ” تختتم حملة التوعية بأهمية فحص السكر التراكمي

محمد السعران(صدى):

أعلنت شركة النهدي الطبية، الرائدة في قطاع الرعاية الصحية والمالكة لأكبر سلسلة صيدليات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن اختتامها لحملة “خليك على السبعة” التي أطلقتها في كافة مناطق المملكة بهدف تحفيز مرضى السكر على تحقيق أعلى نسبة انخفاض في مستوى السكر التراكمي والوصول للرقم 7 كمعدل مثالي لمستوى السكر في الدم لمرضى السكرمن النوعين الأول والثاني.

وكانت الحملة قد انطلقت بإشراف ودعم من خبراء التثقيف الصحي في “النهدي” حيث قاموا بتقديم النصائح والإرشادات لكافة المرضى حول سبل تغيير نمط حياتهم ورفع الوعي بأهمية الفحص التراكمي، وتثقيفهم بالخطوات الضرورية للوصول لمعدل سكر تراكمي لايزيد عن 7 والذي يعكس جودة الاستجابة للعلاج الموصوف على مدى ثلاثة شهور وتجنب مضاعفات المرض، حيث أن الانخفاض في نسبة السكري التراكمي ولو بنسبة 1% يقي المريض بنسبة 20-40 % من مضاعفات السكري الثانوية والتي قد تصل إلى الفشل الكلوي ، وتصلب الشرايين وأمراض القلب ، وارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع الدهون والكوليسترول في الدم ، واعتلال الأعصاب والعمى .

وبنهاية الحملة، كرمت “النهدي الطبية” ثلاثة من المشاركين الذين حققوا أعلى نسب انخفاض في معدل السكر التراكمي خلال 3 أشهر مابين الفحصين الأول والثاني. حيث قدمت الشركة جائزة بقيمة 10 آلاف ريال لصاحب المركز الأول بعد أن حقق أعلى نسبة انخفاض في فحص السكري التركمي (A1C) بلغت (9.3 %)، فيما قدمت سبعة آلاف ريال وثلاثة آلاف ريال للحاصلين على المركزين الثاني والثالث عقب تسجيلهما لنسبة انخفاض في السكري التراكمي بمعدل (8.4%) و (7.7%) على التوالي. كما تم تسليم جوائز عينية ونقدية تحفيزية لـ 100 آخرين ممن شاركوا في الحملة.

وخلال حفل التكريم، أعرب المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية، عن سعادته بالاستجابة والمردود الكبير الذي أحدثته الحملة التوعوية من جذب اهتمام فئات مختلفة من مرضى السكر وتحفيزهم على إجراء الفحص ورفع درجة الوعي لديهم بأهمية الفحص التراكمي الذي يعتبر المعيار العاكس لمستويات التحكم بمستويات السكر ومدى نجاح العلاج الموصوف للمريض.

وأكد جوهرجي أن “النهدي” مستمرة في جهودها لخدمة المجتمع ورفع درجات الوعي لتحسين الحياة الصحية في المملكة تحقيقًا لمستهدفات رؤيتها الطموحة وصولًا للتنمية المستدامة، وأشار إلى سعي الشركة الدائم نحو ابتكار طرق جديدة وإيجاد برامج تثقيفية وحملات توعية تساهم في مساعدة المرضى والحد من نسب انتشار الأمراض المزمنة وتعزيز الثقافة الصحية لدى كافة شرائح المجتمع.

ويذكر أن شركة النهدي قامت بالتعاون مع مركز جوسلين للسكري بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2014 بتنفيذ برنامج يساهم في تعزيز دور الصيادلة في تثقيف مرضى السكري والتأثير بصورة إيجابية على حياتهم وإرشادهم بأفضل السبل للوقاية من المرض والتحكم به. وتكللت جهود التعاون بإنشاء “عيادات الصحة التثقيفية” في خمسين فرع من صيدليات النهدي منتشرة في أكثر من 20 مدينة لأداء هذا الدور وتقديم خدمات متخصصة والإجابة على أسئلة المرضى. وتصدر الشركة منذ 2014 ملخصًا سنويًا حول السكري بالتعاون مع المركز الذي يعد أحد المراكز العالمية الرائدة في أبحاث السكري والرعاية السريرية والتعليم وهو تابع لجامعة هارفرد، وبإشراف مباشر من وزارة الصحة.