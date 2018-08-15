بالصور.. أمانة الشرقية تنهي استعداداتها لإجازة عيد الأضحى

سعيد العجل(صدى):

أنهت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها لإجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1439هـ، من خلال أعمال تزيين الشوارع والواجهات البحرية وتركيب المجسمات المضيئة بحاضرة الدمام، إضافة الى تنفيذ خطة متكاملة لنظافة الأحياء السكنية والشواطئ والطرق ورفع مخلفات الأضاحي.

وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أن الأمانة وضمن خطتها للاستعداد لإجازة عيد الأضحى المبارك، قامت برفع مستوى النظافة في الشواطئ والواجهات البحرية استعدادا لاستقبال الزوار والمتنزهين، إذ تم توفير وتجهيز 780 معدة وآليات لرفع ونقل النفايات الى المردم الصحي، ولرفع مخلفات الأضاحي.

وأضاف أن تم تكليف 6083 عامل نظافة في حاضرة الدمام و 30 موظف مكلف بالعمل في العيد تابعين لصيانة الإنارة و135 مراقب ومشرف على صوالين الحلاقة ومشرف لتنظيف ورفع المخلفات بالشواطئ والواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات بحاضرة الدمام ، مشيراً الى أنه تم تخصيص فترتين عمل لترحيل ورفع المخلفات في الأحياء السكنية والكنس اليدوي ومعدات ورفع الأضاحي في شرق وغرب وو سط الدمام وكذلك في محافظة الخبر، والظهران إضافة الى تجهيز فرق خاصة بالأحياء السكنية والمتنزهات وشاطئ العزيزية الظهران .

وذكر أنه تم الانتهاء من تنفيذ برنامج صيانة جميع دورات المياه، وتكوين فرقة على مدار الساعة من الفنيين وذلك لمباشرة أي عطل خلال فترة العيد.

وكشف الصفيان أن الأمانة قامت بتجهيز العديد من المواقع في حاضرة الدمام ضمن خطتها لعيد الأضحى المبارك، من خلال تجهيز المواقع العامة بالزينة والتي تشمل الواجهة البحرية بالدمام وجزيرة المرجان وكورنيش الخبر، إضافة الى تجهيز الشوارع الرئيسية والتي تتضمن :شارع الأمير محمد بن فهد، شارع الملك عبد العزيز، شارع الملك عبد الله بالواجهة البحرية بالدمام، شارع الملك عبدالعزيز بالدمام، وكذلك شارع الخليج العربي، وشارع الامير سلطان بالظهران، فيما تم تجهيز المباني الرئيسية التابعة للأمانة.

وقال أنه تم أيضا تجهيز الدوارات بأشكال الزينة المختلفة، إضافة الى تركيب أكثر من 250 من المجسمات المضيئة في الجزر الوسطية للشوارع الرئيسية، وتركيب اكثر من ١٠٠٠٠متر طولية أشرطة ( LED ) مضيئة متنوعة في جزيرة المرجان والنوافير بالواجهات البحرية والدوارات، وتركيب 300 من الأشكال الجمالية المضيئة بعد عمل الصيانة اللازمة لها، وإنارة المباني الرئيسية بالإنارة الديكورية والعروض الضوئية، وتركيب إنارة ملونة بالدوارات وجزيرة المرجان.

وأكد على أن الأمانة تحرص بشكل كبير على تنفيذ الخطة المعدة مسبقا لعيد الأضحى المبارك، من خلال تهيئة جميع الأماكن التي يرتادها الزوار والسائحين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيراً الى أن الامانة تعمل بشكل كبير على تهيئة جميع الأماكن السياحية وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وبمتابعه مباشرة معالي أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الأمانة في حال وجود أي ملاحظات تتعلق بالخدمات البلدية التي تقدمها الأمانة من خلال البلديات التابعة والمرتبطة، والإبلاغ عنها عبر مركز 940، مؤكداً أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك على مدار الساعة لخدمة المنطقة وزوارها وقاطنيها لاستقبال الملاحظات ومعالجتها بشكل فوري.