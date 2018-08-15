انتقاما لزوجتي.. سبب قتل وافد لمصري بطعنات في القلب

خالد الظفيري(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية الكويتية من ضبط وافد آسيوي ” سريلانكي الجنسية ” متهم في قضية قتل وافد مصري في منطقة ” بنيد القار “، وبصحبته امرأة.

وأوضحت الجهات الأمنية، أن تم القبض على الجاني برفقة امرأة قيل إنها زوجته قبل أن يتمكنا من الهرب خارج البلاد، حيث كانا يحجزا تذكرة سفر إلى سريلانكا، بينما يزال البحث جاري على متهم ثالث.

وأكدت الجهات الأمنية أن الوافد السريلانكي اعترف بجريمة القتل، مرجعًا السبب في ذلك إلى تحرش المصري بزوجته فأراد الانتقام منه.

وكانت الشرطة الكويتية تلقت بلاغًا مساء الأحد، يفيد بوجود شخص مصاب إثر مشاجرة في منطقة بنيد القار، وعند التوجه للموقع وجد الشخص المصاب توفى إثر طعنات في القلب، وتم العثور على أداة الجريمة في الموقع.

وتم تحديد هوية الجاني وشريكته وإخطار جميع المنافذ، حتى تم العثور عليه أثناء الهرب عبر المطار، ليتم ضبطهما أثناء حجزهما تذاكر السفر، إذ أقرّا لاحقًا بالجريمة.