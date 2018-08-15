بالفيديو.. ” ميدو ” يوضح سبب تقبيله يد رونالدينيو

ماجد محمد(صدى):

أوضح الدولي المصري السابق والمحلل بقناة ” بيراميدز ” أحمد حسام ” ميدو ” ، سبب تقبيله يد نجم برشلونة ومنتخب البرازيل السابق ” رونالدينيو ” ، عندما قابله أول مرة.

وصرّح ” ميدو ” أنه عندما قابل رونالدينيو للمرة الأولى قام بتقبيل يده لأنه أفضل من لمس الكرة، وكان سعيدًا لمقابلته.

وعن حضور رونالدينيو وروبي كين نجم أيرلندا وتوتنهام الأسبق قبل مواجهة فريقي بيراميدز وطلائع الجيش بالدوري المصري، قال ” ميدو ” : ” سعيد لوجود رونالدينيو وروبي كين لتحليل مباريات الدوري المصري، هنا يوجد أفضل من لمس الكرة رأيته في حياتي. ”