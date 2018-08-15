المعلق الإماراتي الشامسي: سعيد بردة فعل جماهير الهلال والنصر

ماجد محمد(صدى):

أكد المعلق الإماراتي في قنوات أبو ظبي الرياضية محمد الشامسي، على سعادته بردة فعل جماهير الهلال والنصر على مدار اليومين الماضيين، لافتًا إلى أن الجمهور السعودي عاشق لكرة القدم ورضاه يهمه شخصيًّا.

وأوضح ” الشامسي ” قائلًا: ” سعيد أيضًا بالحراك الإيجابي في الرياضة السعودية؛ لأن نجاحكم هو نجاح لنا، السعودية والإمارات من الملك فيصل والشيخ زايد والبيت متوحد ” ، مضيفًا: ” شرف لي أن أجد هذا التفاعل الكبير من جماهير الكبيرين العالمي والزعيم. ”

وتابع: ” سُعدت بكلماتهم الجميلة على حسابي في تويتر وأتمنى أن أكون وُفّقت في تعليقي على المباراتين، ناديان كبيران كالهلال والنصر يحتاج المعلق لـ90 يومًا وليس لـ90 دقيقة لإنصاف قيمة وتاريخ أحدهما ” ، مؤكدًا أن الجمهور السعودي مولع بكرة القدم وتفاصيلها.

وأضاف: ” شاهدت تدريب الهلال الأول وتقديمه للاعبيه والجمهور الكبير الحاضر، وهذا نموذج يجب أن يُحتذى به في العالم العربي، وكذلك جماهير النصر التي تُذكرني دومًا بجماهير بروسيا دورتموند في كل شيء. “