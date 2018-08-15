4500 كشاف ينهون عملية مسح المشاعر ويبدؤون في التدريب على الإرشاد

حسين العلي(صدى):

أنهى الكشافة المشاركين في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تًقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، يوم امس المرحلة الأولى من عملية مسح المشاعر والتي استمرت لمدة 3 ايام على فترتين صباحية ومسائية ، شارك فيها 4500 كشاف وجوال بمعدل 4 ساعات لكل فترة .

وافاد قائد لجنة المسح والإرشاد هاني بن معتوق جان ، أن تلك المرحلة أستطاع الكشافة من خلالها رفع بيانات 1359 مربع من الميدان في مشعري منى وعرفات ، تعرف خلالها المشاركين على الجهات الحكومية ومؤسسات الطوافة ومكاتب الخدمة الميدانية والمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الهلال الأحمر ومراكز الدفاع المدني والمكاتب الخدمية والمحلات التجارية والشوارع والطريق الطولية والفرعية ، موضحاً ان المرحلة الثانية تختص بالتدريب الإرشاد والتعرف على مراكز الإرشاد التابعة لوزارة الحج والعمرة وكيفية خدمة ضيوف الرحمن من خلال هذه المراكز بدأ من ليلة الثامن من ذي الحجة .