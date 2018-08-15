4500 كشاف ينهون عملية مسح المشاعر ويبدؤون في التدريب على الإرشاد
أنهى الكشافة المشاركين في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تًقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، يوم امس المرحلة الأولى من عملية مسح المشاعر والتي استمرت لمدة 3 ايام على فترتين صباحية ومسائية ، شارك فيها 4500 كشاف وجوال بمعدل 4 ساعات لكل فترة .
وافاد قائد لجنة المسح والإرشاد هاني بن معتوق جان ، أن تلك المرحلة أستطاع الكشافة من خلالها رفع بيانات 1359 مربع من الميدان في مشعري منى وعرفات ، تعرف خلالها المشاركين على الجهات الحكومية ومؤسسات الطوافة ومكاتب الخدمة الميدانية والمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الهلال الأحمر ومراكز الدفاع المدني والمكاتب الخدمية والمحلات التجارية والشوارع والطريق الطولية والفرعية ، موضحاً ان المرحلة الثانية تختص بالتدريب الإرشاد والتعرف على مراكز الإرشاد التابعة لوزارة الحج والعمرة وكيفية خدمة ضيوف الرحمن من خلال هذه المراكز بدأ من ليلة الثامن من ذي الحجة .
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