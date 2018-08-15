الأهلي يتوصل إلى اتفاق مع ” دياز “

نواف السالم(صدى):

تمكنت إدارة النادي الأهلي من التوصل إلى اتفاق بشكل رسمي مع التشيلي الدولي باولو دياز؛ حيث سيصل غدًا الخميس إلى دبي من أجل إجراء الفحص الطبي، وسيكون في استقباله المتحدث باسم النادي سالم الأحمدي.

وعلى جانب آخر، استكمل الفريق تدريباته الاعتيادية على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي مساء أمس الثلاثاء، استعدادًا لخوض منافسات الموسم القادم؛ حيث عمل المدير الفني للفريق بابلو غويدي، على مواصلة تكثيف الجرعات اللياقية في الفريق.

وأجرى ” غويدي ” تمرينًا خاصًا للاعبين وحراس المرمى، عندما أجرى مرانًا للمراوغة والتسديد على المرمى في مساحة ضيقة وبوجود الحراس، كما واصل الثنائي معتز هوساوي وعبدالله السعيد برنامجهما العلاجي تحت إشراف الجهازين اللياقي والطبي، بينما لا يزال معتز هوساوي في منتصف مرحلة العلاج، إذ سيخضع لجلسات طبية مكثفة خلال الأيام القادمة.