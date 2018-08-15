هزة أرضية بقوة 4.7 درجات تضرب وسط شرق إيطاليا

روما(صدى):

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4،7 درجات وسط شرق إيطاليا مساء أمس، لكنها لم تسفر على ما يبدو إلا عن أضرار طفيفة، حسبما ذكر المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين.

ووقعت الهزة في الساعة 23،48 (21،48 ت غ) قرب مونتيلسيفون في موليزي، على عمق 19 كلم، حسب التقديرات الأولية للمعهد. وفي أبريل، تعرضت المنطقة لهزة بقوة 4،2 درجات.

وأعلن الدفاع المدني المحلي ” لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أضرار، كما يتبين من التقارير الأولية التي تلقتها مختلف الفروع ” .

وأضاف أن عناصر الإطفاء لم يتلقوا أي نداء للمساعدة.