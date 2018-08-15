ارتفاع حصيلة قتلى انهيار جسر في إيطاليا إلى 35 شخصا

روما(صدى):

ارتفعت حصيلة قتلى انهيار جسر في مدينة جنوة بإيطاليا إلى 35 شخصًا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية ” أنسا ” في ساعة مبكرة صباح الأربعاء.

وكان ثلاثة أطفال تبلغ أعمارهم 7 و 12 و 13 بين القتلى، فيما جُرح 16 آخرون جراء انهيار قطاع بطول مئة متر من جسر موراندي قبل ظهر أمس.

وظلت خدمات الطوارئ تعمل طوال الليل في محاولة لإخراج الناجين من تحت الأنقاض. وسقطت ما بين 30 إلى 35 سيارة وعدد من الشاحنات من ارتفاع 45 مترا جراء انهيار الجسر على نهر وسكك حديدية ومخزني بضائع.

تجدر الإشارة إلى أن جسر موراندي كان جزءًا رئيسيًا من الطريق السريع ميلانو- جنوة والطرق السريع الذي يربط جنوة بالحدود الفرنسية.