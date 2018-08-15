  • الأربعاء 15

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. صورة تاريخية نادرة للملك عبد العزيز – رحمه الله –

صورة تاريخية نادرة للملك عبد العزيز – رحمه الله –

صورة تاريخية نادرة للملك عبد العزيز – رحمه الله –
عادل الحربي(صدى):

نشر الحساب الرسمي لدارة الملك عبد العزيز على موقع ” تويتر ” ، صورة تاريخية نادرة للملك عبد العزيز محرمًا بالحج؛ وذلك قبل أكثر من 100 عام.

ويظهر في الصورة الملك عبد العزيز بملابس الإحرام، ويظهر في يمينه الملك سعود، وفواد حمزة وكيل وزارة الخارجية، ثم رشدي الصالح ملحس، مدير جريدة أم القرى.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 52018 ] نشر منذ 1 ساعة

رحمه الله رحمة واسعه ، ومن معه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 2765 ] نشر منذ 20 دقيقة

ماشاء الله عميد الأمة طيب الله ثراه وأعز بخلفه الإسلام والمسلمين

[ عدد التعليقات: 2479 ] نشر منذ 19 دقيقة

سبحان الله العظيم وين كانو الناس ووين صارو لو يتأمل العاقل في هذا التاريخ وهذه الفتره ادرك ان الدنيا قصيره من تاريخ هذه الصورة الى يومنا ١١١ سنه من شتات الى امن وامان وكيان عظيم بفضل الله سبحانه ثم الملك المؤسس الذي سخر الله له الصعاب ..يحق لي الافتخار بهذا البلد ✋🏼💐

[ عدد التعليقات: 1812 ] نشر منذ 18 دقيقة

الله يرحم من توفى منهم ويحفظ الأحياء منهم،
الله يرحمك ويغفرلك يا بو متعب

[ عدد التعليقات: 1275 ] نشر منذ 18 دقيقة

الله يرحم الميت ويحفظ الحي ويقويه
وحنا على السمع والطاعه للعائله الحاكمه ونفديهم بأرواحنا 🇸🇦🇸🇦

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *