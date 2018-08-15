صورة تاريخية نادرة للملك عبد العزيز – رحمه الله –
نشر الحساب الرسمي لدارة الملك عبد العزيز على موقع ” تويتر ” ، صورة تاريخية نادرة للملك عبد العزيز محرمًا بالحج؛ وذلك قبل أكثر من 100 عام.
ويظهر في الصورة الملك عبد العزيز بملابس الإحرام، ويظهر في يمينه الملك سعود، وفواد حمزة وكيل وزارة الخارجية، ثم رشدي الصالح ملحس، مدير جريدة أم القرى.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52018 ] نشر منذ 1 ساعة
رحمه الله رحمة واسعه ، ومن معه ,, آمين ,,
طلال[ عدد التعليقات: 2765 ] نشر منذ 20 دقيقة
ماشاء الله عميد الأمة طيب الله ثراه وأعز بخلفه الإسلام والمسلمين
ماجد[ عدد التعليقات: 2479 ] نشر منذ 19 دقيقة
سبحان الله العظيم وين كانو الناس ووين صارو لو يتأمل العاقل في هذا التاريخ وهذه الفتره ادرك ان الدنيا قصيره من تاريخ هذه الصورة الى يومنا ١١١ سنه من شتات الى امن وامان وكيان عظيم بفضل الله سبحانه ثم الملك المؤسس الذي سخر الله له الصعاب ..يحق لي الافتخار بهذا البلد ✋🏼💐
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1812 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله يرحم من توفى منهم ويحفظ الأحياء منهم،
الله يرحمك ويغفرلك يا بو متعب
عمار[ عدد التعليقات: 1275 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله يرحم الميت ويحفظ الحي ويقويه
وحنا على السمع والطاعه للعائله الحاكمه ونفديهم بأرواحنا 🇸🇦🇸🇦