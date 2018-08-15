صورة تاريخية نادرة للملك عبد العزيز – رحمه الله

عادل الحربي(صدى):

نشر الحساب الرسمي لدارة الملك عبد العزيز على موقع ” تويتر ” ، صورة تاريخية نادرة للملك عبد العزيز محرمًا بالحج؛ وذلك قبل أكثر من 100 عام.

ويظهر في الصورة الملك عبد العزيز بملابس الإحرام، ويظهر في يمينه الملك سعود، وفواد حمزة وكيل وزارة الخارجية، ثم رشدي الصالح ملحس، مدير جريدة أم القرى.