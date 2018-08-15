الكشافة يتدربون 14 ألف ساعة  على تفويج الحجاج  في مشعر منى

حسين العلي(صدى):

تواصل جمعية الكشافة العربية السعودية تدريب 400 كشاف من مرحلة الجوالة ضمن أعمالها بمعسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، على عملية تفويج حجاج الدول العربية من مخيماتهم حتى مشروع الجمرات والعودة بهم بعد انتهاء رمي الجمرات، وذلك حسب الجداول الزمنية لتفويج الحجاج المعتمدة من وزارة الحج والعمرة.

وأفاد قائد مجموعة مؤسسة الطوافة لحجاج الدول العربية عبداللطيف فهد الربيع أنه يتم تدريب الجوالة بأكثر من 14 ألف ساعة تدريبية لمدة 6 أيام على مسارات تفويج الحجاج بواقع 2400 ساعة تدريبية يومية لـ 400 كشاف يتم من خلالها التعرف على المسار المحدد لكل دولة حسب موقع المخيم والمحدد من وزارة الحج والعمرة ، مُشيراً الى ان الجوالة المشاركين في تفويج حجاج الدول العربية يقطعون أكثر من 28 ألف كيلو متر خلال أيام التفويج ذهاباُ وإيابا من 120 قطعة في مشعر منى، حيث يقوم الجوال بإيصال ما يقارب 500 حاج يوم النحر وايام التشريق في فوجين كل فوج يضم 250 حاج.