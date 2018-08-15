تركيا ترفع الرسوم الجمركية على واردات أمريكية

أنقرة(صدى):

قامت تركيا بتوقيع من رئيسها رجب طيب أردوغان، برفع الرسوم الجمركية على واردات أمريكية منها ” سيارات الركوب والكحوليات والتبغ ” .

وعن ما وصلت إليه الرسوم بعد رفعها، فتم رفع الرسوم على سيارات الركوب إلى 120% وعلى المشروبات الكحولية إلى 140% وعلى التبغ لـ 60%، كما تم رفع الرسوم أيضًا على سلع منها ” مساحيق التجميل والأرز والفحم ” .

وفي هذا السياق، قال فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” رفع تركيا الرسوم على بعض المنتجات الأمريكية، بموجب مبدأ المعاملة بالمثل، رد على الهجمات المتعمدة من جانب الإدارة الأمريكية على اقتصادنا ” .

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن أنه سمح بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب من تركيا، مع تصاعد التوتر بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي؛ وذلك بسبب سجن أنقرة قسًا فضلا عن قضايا دبلوماسية أخرى.