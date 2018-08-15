بالصور.. نسرين طافش تشعل مواقع التواصل بالهوت شورت

أماني الغامدي(صدى):

اثارت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ ، ضجة واسعة بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها صوراً جديدة لها بدت فيها وهي ترتدي شورت قصيراً وتستمع بوقتها في الإجازة التي تمضيها في ” نيبال”.

حيث إرتدت شورت ” جينز ” ، و ” توب ” أسود، ما اثار غضب متابعي طافش ،فإنهالت الإنتقادات على الصور، خصوصاً ان الكثير منهم اعتبروا ان الـ ” شورت ” قصير جداً ، وطالبها البعض بحذف الصور والإمتناع عن ارتداء الملابس القصيرة، والتركيز على أعمالها الفنية.