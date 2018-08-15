بالصور.. نسرين طافش تشعل مواقع التواصل بالهوت شورت
اثارت الفنانة السورية نسرين طافش ، ضجة واسعة بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها صوراً جديدة لها بدت فيها وهي ترتدي شورت قصيراً وتستمع بوقتها في الإجازة التي تمضيها في ” نيبال”.
حيث إرتدت شورت ” جينز ” ، و ” توب ” أسود، ما اثار غضب متابعي طافش ،فإنهالت الإنتقادات على الصور، خصوصاً ان الكثير منهم اعتبروا ان الـ ” شورت ” قصير جداً ، وطالبها البعض بحذف الصور والإمتناع عن ارتداء الملابس القصيرة، والتركيز على أعمالها الفنية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32110 ] نشر منذ 4 دقائق
يالطيييييييييييييييييف😍😍😍
آه ياعيوني الثنتين آه😭😭😭
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32110 ] نشر منذ 3 دقائق
وجـه الحقيقه … بلا مكيـاج
يكشف لك … الزيف ويرده
وبيض الـنوايا على المنهـاج
بوجيه ..الأجـواد .. لـه نده
وترى النِّعم بعضها استدراج
لـو زانت … ايجي لها رده
وبين الخطا والصواب اسياج
وكـلٍ حصيله … على قـده
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗