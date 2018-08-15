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بالصور.. نسرين طافش تشعل مواقع التواصل بالهوت شورت

بالصور.. نسرين طافش تشعل مواقع التواصل بالهوت شورت
أماني الغامدي(صدى):

اثارت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ ، ضجة واسعة بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها صوراً جديدة لها بدت فيها وهي ترتدي شورت قصيراً وتستمع بوقتها في الإجازة التي تمضيها في ” نيبال”.

حيث إرتدت شورت ” جينز ” ، و ” توب ” أسود، ما اثار غضب متابعي طافش ،فإنهالت الإنتقادات على الصور، خصوصاً ان الكثير منهم اعتبروا ان الـ ” شورت ” قصير جداً ، وطالبها البعض بحذف الصور والإمتناع عن ارتداء الملابس القصيرة، والتركيز على أعمالها الفنية.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 32110 ] نشر منذ 3 دقائق

‏وجـه الحقيقه … بلا مكيـاج
يكشف لك … الزيف ويرده

وبيض الـنوايا على المنهـاج
بوجيه ..الأجـواد .. لـه نده

وترى النِّعم بعضها استدراج
لـو زانت … ايجي لها رده

وبين الخطا والصواب اسياج
وكـلٍ حصيله … على قـده

🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

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