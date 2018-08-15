بالصور.. سائق ” محظوظ ” ينجو من الموت بأعجوبة فوق جسر إيطاليا

روما(صدى):

شهدت مدينة جنوي الإيطالية، أمس الثلاثاء، حادث أليم راح ضحيته العديد من الأشخاص، وذلك بعد انهيار جسر موراندي فوق منطقة صناعية، والذي يمثل جزءً من طريق سريع في المدينة أثناء تساقط الأمطار بكثافة.

ووسط هذه الضجة التي شهدتها المدينة وحزنها على الضحايا، عاش سائق شاحنة ” محظوظ ” اسعد لحظات حياته، بعدما توقفت شاحنته على بعد أمتار قليلة من الفجوة التي انهار عندها الجسر ناجيًا بحياته.

وأظهرت صورة من الحادث أن سائق الشاحنة كان على شفا حفرة من الموت لكن القدر جعله من الناجين من هذا الحادث الأليم الذي راح ضحيته أكثر من 37 شخصًا.

اقرأ أيضًا: