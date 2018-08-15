بالفيديو.. طرق علاج الخطوط البيضاء بالبشرة

أماني الغامدي(صدى):

تعتبر الخطوط البيضاء مشكلة تعانيها الفتيات إذ تظهر بالوجه وبالجسم وتؤثر على المظهر بشكل سلبى، وتبحث الفتيات دائما عن طرق العلاج.

ويستعرض برنامج ” السفيرة عزيزة ” ، طرق علاج الخطوط البيضاء بالبشرة ، بحضور الدكتورة إنجي سيف طبيبة أمراض جلدية وتجميل .

وقالت انجي ، إن الخطوط البيضاء توجد في 90% من السيدات بسبب الحمل ، كما يٌصاب بها الرجال ، مٌشيره أن فقدان الوزن وزيادته تعمل على ظهور هذه الخطوط .

وتابعت انجي ، وهذه الخطوط علاجها بسيط جداً بالليزر ، ويمكن استخدام الكريم فقط في حالات الإصابة البسيطة .