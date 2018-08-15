ترامب يشن حرب على مساعدة بالبيت الأبيض ويصفها بـ ” المنحطة “

واشنطن(صدى):

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساعدة سابقة في البيت الأبيض وتدعى أوماروزا مانيجولت، بعد نشرها تسجيلًا صوتيًا من داخل البيت الأبيض ووصفه بالكذب.

ورفع ” ترامب ” من حدة الحرب بينه وبين هذه المساعدة بإهانات متتالية، حيث وصف المساعدة بأنها ” كلبة مسعورة ومنحطة ” .

وقال على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” عندما تعطي امرأة مسعورة منحطة باكية، فرصة وتعطيها وظيفة في البيت الأبيض، أعتقد أن ذلك لا ينفع.. أحسنت يا جنرال كيلي لإقالة هذه الكلبة بسرعة ” .

يُذكر أن أوماروزا مانيجولت اشتهرت كمتسابقة في برنامج ” ذا أبرنتيس ” ، الذي كان يقدمه الرئيس الأمريكي، وحصلت بعد ذلك على وظيفة في البيت الأبيض راتبها 180 ألف دولار سنويًا.

وسربت مانيجولت تسجيلًا صوتيًا لجلسة تسريحها من قبل كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، والذي علقت عليه قائله ” أنا من الأشخاص الذي يحمون أنفسهم.. في عالم ترامب الكل يكذب، فالجميع يقول شيئا في يوم ويغير روايته في اليوم التالي.. أردت أن يكون لدي هذا الشريط للتوثيق.. في حال وجدت نفسي في موقف كما قلت، يشككون فيه في مصداقيتي ” .

ولم تكن هذه الحادثة الأولى بين أوماروزاوترامب، حيث علقت على ملابس السيدة الأولى زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، مؤكده أنها ترتدي ملابس معينة لإحراج زوجها عن قصد.

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