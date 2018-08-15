النصر يواجه العربي الكويتي وديا الأحد المقبل

طلال الغامدي(صدى):

اتفق فريق النصر ونظيره العربي الكويتي، على لعب مباراة ودية، الأحد القادم على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود في الرياض، وذلك ضمن استعدادات العالمي للموسم الجديد .

ومن جانبه، أوضح خالد عبدالنبي، نائب مدير الكرة بالنادي الكويتي، موافقة ناديه على مواجهة النصر بعد تلقيه خطابًا رسميًا، لافتًا إلى أن المباراة فرصة مهمة لتحقيق إعداد قوي للفريق لاسيما وإن النصر أحد أقوى الفرق العربية.

ومن الجدير بالذكر، أن النصر كان قد فاز على نادي الجزيرة الإماراتي في مستهل مواجهاته في الموسم الجديد، بهدفين مقابل هدف في أبو ظبي، وذلك في ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية.