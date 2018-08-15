” صورة ” توثق مشهد صادم لأم تضع طفلها على القضبان لتصويره

كانبرا(صدى):

وثقت إحدى الصور التي تم التقاطها بمدينة ” فريمانتل ” الاسترالية، مشهد صادم لأم تضع طفلها على قضبان سكة حديد؛ لأجل التقاط ” صورة ” له.

وبالتطرق للتفاصيل، ظهر ” الطفل ” بالصورة جالسًا على القضبان فيما تقوم ” الأم ” بالتقاط الصورة له.

ولاقت ” الصورة ” انتقادات من البعض؛ مشيرين إلى أن ” الأم ” تعرض حياة الطفل للخطر، فيما رأي آخرون أن الطفل ليس في خطر؛ حيث لم تعد هذه المسارات قيد الاستخدام.

تجدر الإشارة إلى أن التقاط الصور على مسارات القطارات في أستراليا غير قانوني، كما يعتبر تعديًا على ممتلكات الغير.