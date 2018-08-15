منع دخول السيارات الصغيرة وغير المصرحة للمشاعر المقدسة

حمود العنزي(صدى):

أكدت قوات أمن الحج لشؤون المرور، منع دخول السيارات الصغيرة وغير المصرح لها من دخول المشاعر بداية من منتصف ليل اليوم الأربعاء.

وأوضح مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء محمد البسامي، أنه سيتم إيقاف دخول السيارات الصغيرة إلى المشاعر المقدسة وإغلاق كافة الطرقات أمامها.

وأضاف ” البسامي ” أنه سيتم إصدار مخالفات ضد من يحاولون المرور للمشاعر المقدسة بسيارات غير مصرح لها بتصاريح حج دون استثناء؛ لتطبيق خطة المرور التي تم الإعلان عنها مسبقًا.