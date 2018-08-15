خيسوس ودياز يتكتمان قبل السوبر

نواف السالم(صدى):

حافظ مدرب الاتحاد الأرجنتيني دياز، ومدرب الهلال البرتغالي خيسوس على ” السرية ” وتكتما على طريقة اللعب قبل مباراة السوبر السبت القادم، في العاصمة البريطانية لندن.

وعمل مدرب الهلال على إجراء مناورة كروية ركز فيها على الأسلوب الفني الذي سينتهجه في لقاء السوبر المنتظر؛ فيما خاض العميد ودية أمام ريدينج الإنجليزي انتصر فيها الاتحاد بثلاثية نظيفة واستقر من خلالها دياز على طريقة اللعب التي سينتهجها في مباراته أمام الهلال.

ويتطلع المدربان الاتحادي دياز، والهلالي خيسوس في تحقيق أولى البطولات المحلية في افتتاحية الموسم الرياضي الجديد؛ بينما أبلغتا إداراتا الفريقين اللاعبين بآلية المكافآت المالية في حال حصد لقب ” السوبر ” على كأس هيئة الرياضة، إذ سينال الفريق البطل الكأس والميداليات الذهبية ومبلغ مليوني ريال.