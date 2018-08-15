برنامجين لتحفيز القطاع الخاص بـ 4.4 مليار ريال

عادل الحربي (صدى):

أكدت الھیئة العامة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة ” منشآت ” ، أنھا ستطلق حزمة مبادرات تمویلیة لتحفیز القطاع الخاص بمبلغ 4.4 ملیار ریال، وذلك من خلال برنامجین، فيما ستطلق الھیئة مركزًا للابتكار الأول الخاص بالذكاء الصناعي وتحلیل البیانات، والابتكار الثاني الخاص بأمن المعلومات وإنترنت الأشیاء.

وقالت أن المبادرتان هما: التمویل غیر المباشر بمبلغ 6.1 ملیار ریال بالشراكة مع شركات التمویل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، والثاني: صندوق الاستثمار الجريء الحكومي بمبلغ 8.2 ملیار ریال بالشراكة مع صنادیق الاستثمار الجريء وشبكات الاستثمار الریادي.

وأشارت ” منشآت ” إلى أنھا تعمل على برامج جدیدة لتحفیز قطاع المنشآت الصغیرة والمتوسطة، مثل إنشاء مجمعات لریادة الأعمال في الریاض وجدة والخبر ومدینة الملك عبدالله الاقتصادیة لتمكین الشركات الناشئة من تأسیس وتطویر أعمالھا بشكل مستدام، موضحةً أنه سیتم توفیر حاضنات ومسرعات ومساحات أعمال في مكان واحد.

وأوضحت أنه سیكون ھناك تنویع في مصادر الدعم المالي للمنشآت بالتعاون مع الجھات الرقابیة والقطاعین العام والخاص؛ لتحفیز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، والعمل مع الجھات الرقابیة لوضع السیاسات والمعاییر لتمویل المنشآت الصغیرة والمتوسطة، وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030.