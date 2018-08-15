بالفيديو.. وزارة التجارة تضبط مصنعا مخالفا للحلاوة الطحينية
قامت فرق تابعة لوزارة التجارة اليوم الأربعاء، بمداهمة مصنعًا مخالفًا للحلاوة الطحينية وزيت الطحينة والسمسم ودبس التمر.
وجاء ذلك على خلفية قيام المصنع بتصنيع تلك المنتجات بطرق مقززة، حيث نجحت فرق التجارة في ضبط المصنع الذي يديره عمالة مُتستر عليها.
من الجدير بالذكر أن إحدى مقاطع ” سناب ” استعرضت مداهمة الفرق المعنية للمصنع، وكذلك كيفية قيام العمالة بتصنيع بعض المنتجات بطرق مقززة للغاية.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52018 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله انكم اكتشفتموهم وكفيتوا المسلمين شرهم واذاهم ,,
,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
طلال[ عدد التعليقات: 2765 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل في كل مؤذي والله ينبغي ان يتم التشدد معهم في العقاب علي فعلتهم هذه ليكونوا عبرة لامثالهم
qlq[ عدد التعليقات: 3714 ] نشر منذ 1 ساعة
…
اهلا بالعيد
ع القوة يارب