بالفيديو.. وزارة التجارة تضبط مصنعا مخالفا للحلاوة الطحينية

نايف السالم(صدى):

قامت فرق تابعة لوزارة التجارة اليوم الأربعاء، بمداهمة مصنعًا مخالفًا للحلاوة الطحينية وزيت الطحينة والسمسم ودبس التمر.

وجاء ذلك على خلفية قيام المصنع بتصنيع تلك المنتجات بطرق مقززة، حيث نجحت فرق التجارة في ضبط المصنع الذي يديره عمالة مُتستر عليها.

من الجدير بالذكر أن إحدى مقاطع ” سناب ” استعرضت مداهمة الفرق المعنية للمصنع، وكذلك كيفية قيام العمالة بتصنيع بعض المنتجات بطرق مقززة للغاية.

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