وصول 1.5 حاجا إلى المملكة من الخارج حتى يوم أمس

الرياض(صدى):

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الثلاثاء 1.570054 حاجاً، بنقص بلغ 15.183 حاجاً، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 1 % تقريباً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت الجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.473.659 حاجاً، وعن طريق البر 80.569 حجاج، وعبر البحر 15.826 حاجاً.