محاكمة المخالفين من ناقلي الحجاج

نايف السالم(صدى):

شهد مقر اللجان الإدارية الموسمية في مجمع الخدمات العامة بالشميسي، محاكمة مواطن قام بنقل حاج لا يحمل تصريح حج، حيث تم ضبطه من قبل مراكز الضبط وأحيل إلى اللجنة، وكانت أولى مخالفاته؛ فيما أكد أنه نادم على فعلته.

ومن جانبه، صرّح رئيس اللجنة المعقودة في حينه المقدم سعد بن مسفر الدوسري، قائلًا أن عمل اللجنة يختص بالنظر في المعاملات الواردة بحق ناقلي الحجاج الذين لا يحملون تصاريح حج بعد ورودها من جهات القبض، ويتم التثبت منها ثم النظر فيها.

وأشار ” الدوسري ” إلى أنه في حال ثبوت المخالفة يتم إصدار العقوبة وفق سجله، ربما تكون ثاني مخالفة له أو للمرة الثالثة، ولكل حالة عقوبة محددة في النظام وذلك من قبل مستشارين قانونيين، موضحًا أنه يتم إبلاغ المخالف بالعقوبة وأن له الحق في التظلم بالقرار الإداري الصادر ضده.