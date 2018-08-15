” الحج والعمرة ” : تخفيض رسوم حاضنات أطفال حجاج الداخل 22%

عادل الحربي (صدى):

قامت وزارة الحج والعمرة بتخفيض رسوم حاضنات أطفال حجاج الداخل لموسم الحج بنسبة 22%، عن المبلغ الذي تم الإعلان عنه منذ بدء التسجيل؛ وبذلك تنخفض الرسوم لـ 1950 ريالاً لكل طفل بدلاً من 2500.

وبناءً على ذلك، يتاح للمسجلين بالسعر القديم استرجاع الفرق نهاية شهر ذي الحجة الجاري، كما أتاحت الوزارة إلغاء الحجز واسترجاع قيمة الرسوم حتى 12 ليلاً من يوم 7 ذي الحجة الجاري.

وعن الطاقة الاستيعابية للحاضنات، فإنها تبلغ 550 طفلاً حتى الساعة 12 ليلاً من يوم 7 ذي الحجة؛ وذلك عبر المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل عبر موقع الوزارة.

من الجدير بالذكر أن الحاضنات تستقبل الأطفال من سن شهر وحتى 6 سنوات؛ وذلك لتمكين الحجاج من تأدية مناسكهم وأطفالهم بأمان، كما تُتيح لأولياء أمورهم متابعتهم عبر خدمة ” سناب شات ” على مدار الساعة، بالإضافة إلى أنها تشمل برامج تعليمية وترفيهية.