قرقاش: خطاب حسن نصرالله وتطاوله على السعودية ” مثالا جديدًا للفشل “
وصف أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية،اليوم الأربعاء، خطاب حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، بأنه يعتبر مثالا جديدا لفشل سياسة النأي بالنفس اللبنانية.
وقال قرقاش في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” خطاب حسن نصرالله الْيَوْمَ بكل ما يحمله من تطاول على السعودية وعمالة لإيران مثال جديد لفشل سياسة النأي بالنفس التي يرددها لبنان الرسمي ولا نرى الالتزام بها. ونعرب عن أملنا مجددا بألا تذهب التصريحات اللبنانية الرسمية أدراج الرياح ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51989 ] نشر منذ 57 دقيقة
اخزاهم الله في كل محفل ,,
,, يجب على الحكومة اللبنانيه اسكات ذالك الخبيث ،نصر الشيطان ، عبد المجوس الناعق بكل سوء لكل ماهو سوي في الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية ,,
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4104 ] نشر منذ 48 دقيقة
ابو محمد
الحكومه اللبنانيه ان وجدت فهى -من يحكمها ويتحكم فيها حزب الشيطان-