قرقاش: خطاب حسن نصرالله وتطاوله على السعودية ” مثالا جديدًا للفشل “

عادل الحربي (صدى):

وصف أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية،اليوم الأربعاء، خطاب حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، بأنه يعتبر مثالا جديدا لفشل سياسة النأي بالنفس اللبنانية.

وقال قرقاش في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” خطاب حسن نصرالله الْيَوْمَ بكل ما يحمله من تطاول على السعودية وعمالة لإيران مثال جديد لفشل سياسة النأي بالنفس التي يرددها لبنان الرسمي ولا نرى الالتزام بها. ونعرب عن أملنا مجددا بألا تذهب التصريحات اللبنانية الرسمية أدراج الرياح ” .