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أمريكا تتوعد تركيا بمزيد من التصعيد

أمريكا تتوعد تركيا بمزيد من التصعيد
واشنطن(صدى):

تستمر الأزمة بين تركيا وأمريكا في الاشتعال ، حيث توعدت أمريكا بالمزيد من التصعيد مع الاتجاه إلى إجراءات انتقامية إضافية.

وحذرت أمريكا تركيا بالمزيد من الضغوط الاقتصادية خلال أيام إذا رفضت إطلاق سراح القس الأمريكي ” أندرو برانسون ” .

ومن جانبه، رفعت تركيا الرسوم الجمركية على واردات أمريكية منها سيارات الركوب والكحوليات والتبغ، ومساحيق التجميل ، بموجب مبدأ المعاملة بالمثل.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 18862 ] نشر منذ 2 ساعتين

اوردقان يقود تركيا الى الهاويه بسبب غباءه المستفحل

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