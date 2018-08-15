أمريكا تتوعد تركيا بمزيد من التصعيد
تستمر الأزمة بين تركيا وأمريكا في الاشتعال ، حيث توعدت أمريكا بالمزيد من التصعيد مع الاتجاه إلى إجراءات انتقامية إضافية.
وحذرت أمريكا تركيا بالمزيد من الضغوط الاقتصادية خلال أيام إذا رفضت إطلاق سراح القس الأمريكي ” أندرو برانسون ” .
ومن جانبه، رفعت تركيا الرسوم الجمركية على واردات أمريكية منها سيارات الركوب والكحوليات والتبغ، ومساحيق التجميل ، بموجب مبدأ المعاملة بالمثل.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18862 ] نشر منذ 2 ساعتين
اوردقان يقود تركيا الى الهاويه بسبب غباءه المستفحل