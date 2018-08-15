إحالة قاتلة بناتها إلى النيابة العامة بالتزامن مع تقييم حالتها العقلية

نايف السالم(صدى):

في متابعة لآخر المستجدات بواقعة إلقاء أم لبناتها الثلاثة من الطابق السابع بجدة، قرر فريق التحقيق إحالة ملف السيدة إلى النيابة العامة لاستكمال القضية.

وذلك بعدما تم الاستعانة بالطب النفسي، لتقييم حالة الأم العقلية بعدما أقدمت على فعلتها.

يذكر أنه تم تشييع جثمان الطفلتين اللتين توفيتا في الحال وعمر الأولى 8 أعوام، والأخرى 5 أعوام، بينما الطفلة التي نقلت للمستشفى عمرها 7 سنوات، وحالتها مستقرة حاليا وتنتظر إجراء عملية جراحية.