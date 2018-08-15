وظائف شاغرة في القوات المسلحة لحملة الماجستير والابتدائية

عبدالله الدوسري (صدى):

كشف برنامج الإخلاء الطبي الجوي بالخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة.

وأوضح البرنامج أن الوظائف المتاحة هي : أخصائي عناية مركزة وتخدير ” عدد 2 ” ، مشيرًا إلى أن الوظيفة متاحة لحملة الماجستير في التخدير والعناية المركز ،وشرط توافر خبرة بالعناية المركزة للكبار والأطفال وحديثي الولادة لا تقل عن 3 سنوات.

كما تطلب 15 عامل نظافة ، شرط أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الابتدائية.

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