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وظائف شاغرة في القوات المسلحة لحملة الماجستير والابتدائية

وظائف شاغرة في القوات المسلحة لحملة الماجستير والابتدائية
عبدالله الدوسري (صدى):

كشف برنامج الإخلاء الطبي الجوي بالخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة.

وأوضح البرنامج أن الوظائف المتاحة هي : أخصائي عناية مركزة وتخدير ” عدد 2 ” ، مشيرًا إلى أن الوظيفة متاحة لحملة الماجستير في التخدير والعناية المركز ،وشرط توافر خبرة بالعناية المركزة للكبار والأطفال وحديثي الولادة لا تقل عن 3 سنوات.

كما تطلب 15 عامل نظافة ، شرط أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الابتدائية.

ويمكن إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني [email protected]..


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 18862 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالتوفيق للجميع

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