بعد شائعة انفصاله عن شيري عادل.. معز مسعود: احترموا حياتنا الشخصية

أماني الغامدي(صدى):

تزامنًا مع تردد الأنباء حول انفصال الداعية معز مسعود، عن الفنانة المصرية شيري عادل وجه مسعود رسالة حادة للإعلام.

ونشر مسعود على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، صورة تجمعه بزوجته معلقًا: ” فضول الإعلام واقتحام الناس لحياتنا بيؤذينا لأبعد الحدود.. لو احنا عاوزين نقول لكم حاجة، احنا هانقولهالكم سوا وبكل وضوح ” .

وطلب معز احترام حياته الشخصية قائلا: ” من فضلكم احترموا حياتنا الشخصية ” .

وظهر الزوجان في الصورة متعانقان ، وتعمدت شيري إظهار ” الدبلة ” في يدها اليسرى.