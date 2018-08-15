بعد تكليفه بخطبة عرفة.. حسين آل الشيخ سابع خطيب يعتلي منبر نمرة في العهد السعودي

عادل الحربي (صدى):

يعد الشيخ حسين آل الشيخ بعد تكليفه بخطبة عرفة لحج هذا العام، هو سابع خطيب يعتلي منبر مسجد نمرة بعرفة في العهد السعودي منذ عام 1344 هـ.

وسبق الشيخ حسين كل من الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ، وكانت فترة اعتلائه للمنبر من عام 1344 هـ وحتى 1376 هـ.

وتلاه نجله الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله، ثم تلاه الشيخ عبدالعزيز ،وصعد الشيخ صالح بن محمد اللحيدان المنبر لمدة عام واحد في 1399 هـ .

بينما صعد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المنبر عام 1402 وحتى 1436 هـ، تلاه الشيخ عبدالرحمن السديس، تلاه الشيخ سعد الشتري.

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