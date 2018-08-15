الرئيس الأمريكي يلكم أنجيلا ميركل في متحف ببرلين
في أحدث وسيلة لجذب الزوار، قام متحف ” مدام توسو ” في برلين ، بصنع شخصية تمثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، وهو يلكم بقبضة يده صورة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وخلافا لتماثيل الشمع المألوفة، فإن ” ترامب ” الجديد الذي يتحرك في متحف برلين إنما هو في حقيقة الأمر ممثل يضع قناعا من السليكون يشبه ترامب.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18848 ] نشر منذ 2 ساعتين
اوكي يمكن مقهور منها
alfahd42[ عدد التعليقات: 18088 ] نشر منذ 2 ساعتين
عشانها ماعطته وجه مثل الفرنسي
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30710 ] نشر منذ 2 ساعتين
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