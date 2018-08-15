الرئيس الأمريكي يلكم أنجيلا ميركل في متحف ببرلين

برلين(صدى):

في أحدث وسيلة لجذب الزوار، قام متحف ” مدام توسو ” في برلين ، بصنع شخصية تمثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، وهو يلكم بقبضة يده صورة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وخلافا لتماثيل الشمع المألوفة، فإن ” ترامب ” الجديد الذي يتحرك في متحف برلين إنما هو في حقيقة الأمر ممثل يضع قناعا من السليكون يشبه ترامب.