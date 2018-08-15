تفاصيل اللقاء بين سفير خادم الحرمين في لندن وشقيق الإعلامي فهد الفهيد

نايف السالم(صدى):

استضاف سفير خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا، الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، كل من شقيق الإعلامي فهد الفهيد – رحمه الله – محمد الفهيد، والدكتور عبدالله القفاري، والشبل محمد القفاري في جلسة أبوية لطيفة يكسوها الحب والود ومشاطرة أهل الفقيد أحزانهم .

و دار الحديث عن أهمية الصبر الجميل في مثل هذه المواقف، وحرص السفارة على راحة المواطنين جميعا خاصة في وقت الأزمات.

وتحدث سفير المملكة عن أهمية التكاتف والترابط الأسري بين أفراد المجتمع، مشيرا إلى أنها عادات أصيلة في المجتمع السعودي يجب أن الحفاظ عليها .

كما أشاد بالإعلامي فهد -رحمه الله- وماقدمه من بصمة جميلة في مجال الإعلام والتدريب، جعلت منه قدوة حسنة، و جعلت الآلاف من المتابعين يتألمون لفقدانه على وسائل التواصل، مسطرين كلمات الثناء والدعاء له من كل طبقات المجتمع باختلاف توجهاتهم مؤكدا أن هذا التلاحم والحب يخفف الكثير على أهل المصاب ومحبيه .

و دار الحديث من الجميع، وخاصة من الأستاذ محمد الفهيد، الذي قدم شكره وامتنانه لسفير خادم الحرمين الشريفين، قائلا: ” لقد شعرت أنني بين أهلي وفي بيتي مما حظيت به من الإهتمام والمتابعة وتوفير كل مايحتاجه المواطن في الغربة وخاصة في مثل هذه المواقف.”

واعتبر أن وقوف السفير والمسؤولين خفف كثير من المعاناة عليه وعلى أهله جميعا .

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