توضيح من ” الإسكان ” للراغبين في شراء مسكن من السوق

عادل الحربي (صدى):

أوضحت وزارة الإسكان أنه على المتقدمين الراغبين في شراء وحدات سكنية جاهزة من السوق ،تحديد الوحدة السكنية، ومن ثم زيارة الجهات التمويلية لإنهاء إجراءات القرض العقاري المدعوم في رسالة تلقاها عدد من المستفيدين، بعد أشهر من فتح باب التقديم.

وأشارت الوزارة إلى أنه على الراغبين تحديد المنطقة والحي، وجهة التمويل التي يرغبون فيها والفترة التي سيكون فيها المتقدم جاهزاً للحصول على القرض ابتداء من شهر إلى عام.

ولفتت إلى أنها وضعت وحدة سكنية جاهزة من السوق بجانب الخيارات الأخرى في مشاريعها التي تعمل عليها بالشراكة مع القطاع الخاص، لتوسيع فرص المستفيدين وزيادة سبل الاختيار.