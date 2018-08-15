بالفيديو.. البطيان: العصف السياسي والاقتصادي بقيادة سمو ولي العهد فضح إيران

نايف السالم(صدى):

قال الكاتب عبد الله البطيان، إن العصف السياسي والاقتصادي الذي قام به سمو ولي العهد الأميرمحمد بن سلمان، فضح إيران بالمنطقة.

وأوضح ” البطيان ” في حوار لـ ” أحداث 24 ” ، المُذاع عبر قناة ” 24 السعودية ” ، أن الحراك الذي قاده سمو ولي العهد أسفر عنه تكشف الوجه الحقيقي لإيران وممارساتها الإرهابية، فأصبحت حقيقتها واضحة للعالم.

وفي السياق ذاته لفت إلى ما يتمتع به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من ذكاء وشخصية مؤثرة في العالم.