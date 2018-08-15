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هل شحن السيارات من كندا للمملكة موقوف؟.. الجمارك توضح

هل شحن السيارات من كندا للمملكة موقوف؟.. الجمارك توضح
علي القحطاني(صدى):

أوضحت الجمارك السعودية، حقيقة الأنباء الخاصة بإيقاف شحن السيارات من كندا إلى المملكة.

جاء ذلك ردًا على أحد المتسائلين عبر موقع ” تويتر ” والذي قال: ” عندي استفسار: وردتني أخبار أن شحن السيارات من كندا إلى السعودية موقوف من الجمارك السعودية، هل هذا الخبر صحيح أم إشاعة؟ ارجوا الإفادة وشكراً ” .

وردت الجمارك عليه بالآتي: ” غير صحيح، حيث يُسمح باستيراد المركبات الخاصة بالمبتعثين والدبلوماسيين، كما يُمكن الاطلاع على اشتراطات استيراد المركبات للمبتعثين من خلال زيارة الرابط التالي هنـــــا .


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[ عدد التعليقات: 18075 ] نشر منذ 16 دقيقة

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