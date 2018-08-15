تشييع جثمان الطفلتين اللتين تم رميهما من شرفة شقة بجدة

نايف السالم(صدى):

شيعت مدينة جدة بعد صلاة العشاء اليوم الطفلتين الشقيقتين اللتين تم رميهما مع شقيقتهما الثالثة من شرفة شقة بالطابق السابع بجدة قبل يومين، حيث رفض الأب حضور الدفن لشدة مصيبته.

ويذكر أنه نتج عن ذلك وفاة الشقيقتَيْن، وأُصيبت الثالثة التي نجت من الحادثة، بعد أن تعرضت لكسر بالفخذ؛ وأُجريت لها عملية صباح اليوم، وحالتها مستقرة.