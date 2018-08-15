شاب يختطف الفتيات في مقبرة ليلًا
حكمت محكمة بريطانية، مؤخرًا، بالسجن 16 عامًا على طالب لجوء سوداني، أُدين باغتصاب فتاة، ومحاولة الاعتداء على أخريات العام الماضي.
وقالت مصادر إنّه نفذ هجمات متطابقة تقريبًا على النساء في يونيو، ونوفمبر من العام الماضي، حيث كان ينتظر في وقت متأخر من الليل لتعبر الضحايا طريقه قبل جرّهن إلى مقبرة في سبرينغ بانك في هول، شرق مقاطعة يوركشاير.
نهى[ عدد التعليقات: 1221 ] نشر منذ 27 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30694 ] نشر منذ 20 دقيقة
لا اله الا الله مقبره مقبره مكان العظه والعبره
يا اسي راساه
alfahd42[ عدد التعليقات: 18075 ] نشر منذ 18 دقيقة
يستاهل