شاب يختطف الفتيات في مقبرة ليلًا

لندن(صدى):

حكمت محكمة بريطانية، مؤخرًا، بالسجن 16 عامًا على طالب لجوء سوداني، أُدين باغتصاب فتاة، ومحاولة الاعتداء على أخريات العام الماضي.

وقالت مصادر إنّه نفذ هجمات متطابقة تقريبًا على النساء في يونيو، ونوفمبر من العام الماضي، حيث كان ينتظر في وقت متأخر من الليل لتعبر الضحايا طريقه قبل جرّهن إلى مقبرة في سبرينغ بانك في هول، شرق مقاطعة يوركشاير.