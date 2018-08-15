أمير جازان بالنيابة يعزي ذوي الشهيد الرقيب يحيى الأمير
نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما اللـــَّه – ، لذوي الشهيد الرقيب يحيى بن إبراهيم مطاعن الأمير أحد منسوبي القوات المسلحة ، الذي استشهد بالحد الجنوبي .
وأعرب سموه ، خلال زيارة عزاء لوالد الشهيد بمحافظة ضمد اليوم ، عن فخره واعتزازه بما يقدمه جنودنا البواسل من تضحيات لحماية حدود بلادنا الغالية ، مما يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه ، وولائهم لقيادتهم الرشيدة – أيدها الله – .
وعبَّر سموه عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي الرقيب يحيى الأمير ، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء ، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .
من جانبه ، أبدى والد الشهيد ، فخره واعتزازه باستشهاد ابنه في ميدان العز والشرف دفاعًا عن الدين والوطن ، معرباً عن شكره للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة جازان بالنيابة لمواساتهم .
فهد[ عدد التعليقات: 1971 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله يرحمه ويغفرله
alfahd42[ عدد التعليقات: 18075 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يكتب شهادته ويغفر له ويعوض اهله خيرا