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أمير جازان بالنيابة يعزي ذوي الشهيد الرقيب يحيى الأمير

أمير جازان بالنيابة يعزي ذوي الشهيد الرقيب يحيى الأمير
جازان(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما اللـــَّه – ، لذوي الشهيد الرقيب يحيى بن إبراهيم مطاعن الأمير أحد منسوبي القوات المسلحة ، الذي استشهد بالحد الجنوبي .
وأعرب سموه ، خلال زيارة عزاء لوالد الشهيد بمحافظة ضمد اليوم ، عن فخره واعتزازه بما يقدمه جنودنا البواسل من تضحيات لحماية حدود بلادنا الغالية ، مما يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه ، وولائهم لقيادتهم الرشيدة – أيدها الله – .
وعبَّر سموه عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي الرقيب يحيى الأمير ، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء ، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .
من جانبه ، أبدى والد الشهيد ، فخره واعتزازه باستشهاد ابنه في ميدان العز والشرف دفاعًا عن الدين والوطن ، معرباً عن شكره للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة جازان بالنيابة لمواساتهم .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1971 ] نشر منذ 45 دقيقة

الله يرحمه ويغفرله

[ عدد التعليقات: 18075 ] نشر منذ 19 دقيقة

الله يكتب شهادته ويغفر له ويعوض اهله خيرا

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