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” البكر ” مديراً لفرع خدمات المياه في الأفلاج

” البكر ” مديراً لفرع خدمات المياه في الأفلاج
الافلاج(صدى):

أصدر المدير التنفيذي لوحدة اعمال المحافظات الجنوبيه عبدالعزيز المعيذر قراراً يقضي بتكليف مبارك خلف البكر مدير لفرع خدمات المياه بمحافظة الأفلاج خلفاً للمهندس مطلق الغامدي الذي تم نقله لمحافظة ضرما ، وتميز الغامدي طيلة عمله مديراً للفرع بالأفلاج لخمس سنوات بالمتابعة لأعمال المقاولين والحرص على مباشرة بلاغات الأهالي .

كما يعد “البكر” من الكفاءات المتميزة وله العديد من الاسهامات في تطوير العمل في فرع خدمات المياه بالأفلاج .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 18075 ] نشر منذ 23 دقيقة

موفقين جميعا

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