” البكر ” مديراً لفرع خدمات المياه في الأفلاج

الافلاج(صدى):

أصدر المدير التنفيذي لوحدة اعمال المحافظات الجنوبيه عبدالعزيز المعيذر قراراً يقضي بتكليف مبارك خلف البكر مدير لفرع خدمات المياه بمحافظة الأفلاج خلفاً للمهندس مطلق الغامدي الذي تم نقله لمحافظة ضرما ، وتميز الغامدي طيلة عمله مديراً للفرع بالأفلاج لخمس سنوات بالمتابعة لأعمال المقاولين والحرص على مباشرة بلاغات الأهالي .

كما يعد “البكر” من الكفاءات المتميزة وله العديد من الاسهامات في تطوير العمل في فرع خدمات المياه بالأفلاج .