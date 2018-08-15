” البكر ” مديراً لفرع خدمات المياه في الأفلاج
أصدر المدير التنفيذي لوحدة اعمال المحافظات الجنوبيه عبدالعزيز المعيذر قراراً يقضي بتكليف مبارك خلف البكر مدير لفرع خدمات المياه بمحافظة الأفلاج خلفاً للمهندس مطلق الغامدي الذي تم نقله لمحافظة ضرما ، وتميز الغامدي طيلة عمله مديراً للفرع بالأفلاج لخمس سنوات بالمتابعة لأعمال المقاولين والحرص على مباشرة بلاغات الأهالي .
كما يعد “البكر” من الكفاءات المتميزة وله العديد من الاسهامات في تطوير العمل في فرع خدمات المياه بالأفلاج .
alfahd42[ عدد التعليقات: 18075 ] نشر منذ 23 دقيقة
موفقين جميعا