الإسكان توضح إمكانية الاستفادة من الدعم أكثر من مرة

نايف السالم(صدى):

تفاعلت وزارة الإسكان، مع استفسار مواطن جاء فيه: أنا مؤهل في أحد مشاريع الإسكان.. هل يسقط اسمي من المشروع إذا سجلت في برنامج شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق؟.

وردت الوزارة قائلة : بإمكان المستفيد اختيار الدعم المناسب له، علمًا أنه لا يمكن الاستفادة من دعم الوزارة أكثر من مرة.

ورد المواطن على إجابة الوزارة: ضروري أُلغي العقد المبدئي مع المطور العقاري حتى يتسنى لي التسجيل للاستفادة من برنامج شراء وحدة جاهزة من السوق؟، قائلة الوزارة: إذا لم تقم بتوقيع العقد مع الممول بإمكانك زيارة أقرب فرع للوزارة من منطقتك لكي تتمكن من رفض المنتج المخصص لك.