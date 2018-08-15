الإسكان توضح إمكانية الاستفادة من الدعم أكثر من مرة
تفاعلت وزارة الإسكان، مع استفسار مواطن جاء فيه: أنا مؤهل في أحد مشاريع الإسكان.. هل يسقط اسمي من المشروع إذا سجلت في برنامج شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق؟.
وردت الوزارة قائلة : بإمكان المستفيد اختيار الدعم المناسب له، علمًا أنه لا يمكن الاستفادة من دعم الوزارة أكثر من مرة.
ورد المواطن على إجابة الوزارة: ضروري أُلغي العقد المبدئي مع المطور العقاري حتى يتسنى لي التسجيل للاستفادة من برنامج شراء وحدة جاهزة من السوق؟، قائلة الوزارة: إذا لم تقم بتوقيع العقد مع الممول بإمكانك زيارة أقرب فرع للوزارة من منطقتك لكي تتمكن من رفض المنتج المخصص لك.
فهد[ عدد التعليقات: 1971 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعطيكم العافية
alfahd42[ عدد التعليقات: 18075 ] نشر منذ 24 دقيقة
ok