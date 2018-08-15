  • الثلاثاء 14

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الإسكان توضح إمكانية الاستفادة من الدعم أكثر من مرة

الإسكان توضح إمكانية الاستفادة من الدعم أكثر من مرة

الإسكان توضح إمكانية الاستفادة من الدعم أكثر من مرة
نايف السالم(صدى):

تفاعلت وزارة الإسكان، مع استفسار مواطن جاء فيه: أنا مؤهل في أحد مشاريع الإسكان.. هل يسقط اسمي من المشروع إذا سجلت في برنامج شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق؟.

وردت الوزارة قائلة : بإمكان المستفيد اختيار الدعم المناسب له، علمًا أنه لا يمكن الاستفادة من دعم الوزارة أكثر من مرة.

ورد المواطن على إجابة الوزارة: ضروري أُلغي العقد المبدئي مع المطور العقاري حتى يتسنى لي التسجيل للاستفادة من برنامج شراء وحدة جاهزة من السوق؟، قائلة الوزارة: إذا لم تقم بتوقيع العقد مع الممول بإمكانك زيارة أقرب فرع للوزارة من منطقتك لكي تتمكن من رفض المنتج المخصص لك.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1971 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 18075 ] نشر منذ 24 دقيقة

ok

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *